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13:12, 13 октября 2023Путешествия

Отдыхавшие в Израиле россияне вернулись на родину

Туристы «Русского Экспресса» и «Интуриста» вернулись в Россию из Израиля

Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com

Российские туристы «Русского Экспресса» и «Интуриста», отдыхавшие в Израиле, вернулись на родину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах туроператоров.

«Вчера (12 октября — прим. «Ленты.ру») последние наши туристы покинули Израиль, — рассказали в «Интуристе». — Все туры с ближайшими заездами аннулированы, туристы, забронировавшие туры в глубину, в том числе на Новый год и январь, пока ждут развития ситуации».

В «Русском Экспрессе», в свою очередь, подчеркнули, что российские путешественники, которые собирались посетить Израиль в октябре, уже аннулировали свои путевки. «Те, кто в ноябре, пока ждут, наблюдают, — добавили в компании. — Вчера выехала оттуда последняя туристка».

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Тем временем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с ТАСС заявила, что все остающиеся в Израиле организованные российские туристы должны вернуться на родину к воскресенью, 15 октября. По ее словам, их там остались единицы.

Ранее Росавиация открыла горячую линию для информирования российских граждан, желающих в ближайшее время покинуть Израиль. В агентстве напомнили, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять ежедневные перелеты между Израилем и Россией.

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    Фариза Бацазова
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