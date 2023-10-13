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14:50, 13 октября 2023Спорт

МОК утвердил новые виды спорта в программе Олимпийских игр-2028

МОК включит в программу Игр‑2028 бейсбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новые виды спорта в программе Олимпийских игр-2028. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах, слова которого приводит РИА Новости.

В программу турнира были включены бейсбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. «Предложение принято пакетом, оно полностью соответствует спортивной культуре хозяев, то есть американского спорта», — рассказал Бах. Он отметил, что это позволит расширить олимпийское сообщество.

Лакросс, бейсбол-софтбол и крикет были в программе Олимпиад прошлых лет. Сквош и флаг-футбол будут представлены на турнире впервые.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

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    Дарья Коршунова
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