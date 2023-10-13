Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:09, 13 октября 2023Моя страна

На главном проспекте Челябинска появится новая липовая аллея

На проспекте Ленина в Челябинске появится новая липовая аллея из 50 деревьев

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В центре Челябинска запланировали высадить новую липовую аллею. Она появится на проспекте Ленина — между улицами Артиллерийская и Героев Танкограда, пишет местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что в общей сложности на главном проспекте города решено посадить 50 взрослых деревьев. «Липы высаживают как на придорожные газоны, так и на площадки, где не было деревьев, обустраивая приствольные лунки», — пояснили в администрации города.

Все работы по озеленению участка хотят закончить до конца месяца. Таким образом, текущей осенью жители Челябинска получат возможность гулять вдоль лип, отделяющих их от шумного проспекта.

Ранее в октябре сообщалось, что в Орловской области собрались высадить около ста тысяч деревьев и кустарников. В высадке деревьев в местах боевой славы, возле связанных с легендарными событиями площадках, а также в местах массового отдыха, примут участие порядка 25 тысяч местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В США призвали готовиться к одновременной ядерной войне с Россией и Китаем. Почему Конгресс прогнозирует такой сценарий?

    Стали известны подробности побега украинского футболиста «Шахтера» в Россию

    Жители российского города показали детей в противогазах и пожаловались на завод

    Заморившие дочь голодом россияне-веганы получили сотни тысяч рублей субсидий

    Стало известно о базе подготовки ХАМАС в шаговой близости от границы с Израилем

    Отдыхавшие в Израиле россияне вернулись на родину

    Возлюбленная Тимати поделилась откровенным видео из спортзала

    Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за волшебной палочки Гарри Поттера

    Дима Билан вышел на связь после госпитализации

    Роман Костомаров поделился подробностями предстоящей пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости