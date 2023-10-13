На главном проспекте Челябинска появится новая липовая аллея

На проспекте Ленина в Челябинске появится новая липовая аллея из 50 деревьев

В центре Челябинска запланировали высадить новую липовую аллею. Она появится на проспекте Ленина — между улицами Артиллерийская и Героев Танкограда, пишет местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что в общей сложности на главном проспекте города решено посадить 50 взрослых деревьев. «Липы высаживают как на придорожные газоны, так и на площадки, где не было деревьев, обустраивая приствольные лунки», — пояснили в администрации города.

Все работы по озеленению участка хотят закончить до конца месяца. Таким образом, текущей осенью жители Челябинска получат возможность гулять вдоль лип, отделяющих их от шумного проспекта.

Ранее в октябре сообщалось, что в Орловской области собрались высадить около ста тысяч деревьев и кустарников. В высадке деревьев в местах боевой славы, возле связанных с легендарными событиями площадках, а также в местах массового отдыха, примут участие порядка 25 тысяч местных жителей.