Названа дата решения суда по иску об импичменте президенту Грузии

КС Грузии: решение суда об импичменте президенту Зурабишвили озвучат 16 октября

Конституционный суд (КС) Грузии озвучит решение по иску об импичменте президенту страны Саломе Зурабишвили 16 октября. Дату назвал председатель КС Мераб Турава, передает РИА Новости.

Он уточнил, что заявка правящей партии «Грузинская мечта» была зарегистрирована 14 сентября, ее передали пленуму КС на следующий день. «То есть последний день передачи решения парламенту — это 14 октября, однако так как этот день совпадает с нерабочим днем, то согласно регламенту конституционного суда возможно озвучить решение в первый рабочий день, то есть 16 октября», — объяснил Турава.

КС Грузии начал рассмотрение иска 3 октября. Сторона обвинения представлена председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе и еще несколькими депутатами. Интересы Зурабишвили представляют Тамара Чугошвили и Майя Копалеишвили. Президенту грозит импичмент в том случае, если суд признает нарушение и его поддержат не менее двух третьих полного состава парламента.