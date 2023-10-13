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12:23, 13 октября 2023Наука и техника

Пластику груди связали с иммунными нарушениями

Langenbeck's Archives of Surgery: импланты груди связали с иммунными нарушениями

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Российские специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета связали пластические операции груди у женщин с иммунными нарушениями. Результаты исследования опубликованы в журнале Langenbeck's Archives of Surgery.

В ходе работы было проанализировано состояние иммунной системы 106 женщин, части из которых хирургическим путем имплантировали силиконовые грудные импланты. Ученые сосредоточились на иммунологических и гормональных параметрах, которые были получены из анализов крови и гистологического анализа тканей и клеток. Обследования проводились до операции, через три месяца, шесть месяцев и год после операции.

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Команда обнаружила в группе имплантов увеличенное количество аутоантител к рецептору тиреотропного гормона щитовидной железы (ТТГ). Отмечается, что у женщин, перенесших хирургическую процедуру, развивается повышенный аутоиммунитет к этим рецепторам. Впоследствии это может вызывать заболевание щитовидной железы.

В июле 2022 года международная исследовательская группа обнаружила, что у людей с недостаточной активностью щитовидной железы на 80 процентов возрастает риск развития деменции.

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    Елена Апазиди
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