Популярную у знаменитостей диету назвали вредной и бесполезной

Диетолог Николас Фуллерг назвал OMAD-диету вредной и бесполезной

Врач-диетолог Николас Фуллерг предупредил, что популярная среди знаменитостей OMAD-диета (аббревиатура от английского One Meal a Day — один прием пищи в день — прим. «Ленты.ру») является бесполезной для похудения и вредной для здоровья. Его мнение опубликовало издание The Conversation.

Специалист объяснил, что OMAD-диета — это вариант интервального голодания, при котором едят один раз в сутки и голодают остальные 23 часа. По его словам, такого графика питания придерживается многие знаменитости, например премьер-министр Великобритании Риши Сунак, музыканты Брюс Спрингстин и Крис Мартин.

Фуллерг отметил, что сторонники OMAD-диеты хвалят ее за то, что с ее помощью могут быстро похудеть, однако, по его мнению, килограммы вернутся так же быстро, как и ушли. «Экстремальные диеты, особенно те, которые предусматривают длительные периоды голодания, не приносят удовольствия и приводят к ощущению лишения и социальной изоляции», — сказал врач. Он также назвал такие строгие ограничения одной из возможных причин расстройств пищевого поведения.

Помимо этого, Фуллерг указал, что OMAD-диета не дает никаких рекомендаций относительно того, как сделать питание сбалансированным. По его словам, такой подход может спровоцировать дефицит витаминов в организме и последующие проблемы со здоровьем — от хронической усталости до остеопороза из-за снижения плотности костей.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.