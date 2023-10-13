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12:24, 13 октября 2023Мир

Путин предупредил о неприемлемых потерях в случае наземной операции в Газе

Путин: потери мирного населения в случае операции в Газе будут неприемлемыми
СюжетНаселение России:

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В случае если Израиль начнет проводить наземную военную операцию в секторе Газа, потери мирного населения будут неприемлемыми, предупредил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, что к этому приведет использование тяжелой техники в жилых районах, без которой проводить операцию сложнее.

«Там же (в секторе Газа — прим. «Ленты.ру») почти два миллиона человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие», — подчеркнул Путин.

Ранее советник агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам, Аднан Абу Хасна заявил, что в секторе Газа начались гуманитарная катастрофа и коллапс системы здравоохранения. В больницах не хватает топлива, а напуганные жители спешат к школам под управлением ООН в поисках убежища от авиаударов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала гражданских лиц покинуть сектор Газа или перебраться в его южную часть. Отмечается, что ЦАХАЛ готовит наземную операцию и уже сосредоточил танковые подразделения на границе с Газой.

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    Антон Похиляк
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