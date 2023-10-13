Путин прокомментировал утверждения об участии России в подрыве Balticconnector

Путин назвал чушью утверждения об участии России в подрыве Balticconnector

Президент России Владимир Путин на вопрос о причастности РФ к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией заявил, что «это чушь собачья». Об этом пишет ТАСС.

«Я об этом трубопроводе даже не знал», — добавил Путин.

По словам президента, различные обвинения в адрес России, в том числе по зарубежным трубопроводам, направлены на прикрытие теракта, совершенного Западом против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли.

Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал вероятной причиной повреждения газопровода внешнее воздействие. При этом представители Центральной криминальной полиции Финляндии заявили, что утечка газа произошла в результате механического воздействия, а не взрыва.

