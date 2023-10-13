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13:26, 13 октября 2023Мир

Путин заявил о праве Израиля на защиту после нападения ХАМАС

Путин: Израиль имеет право на самооборону после беспрецедентной атаки ХАМАС

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Израиль, который подвергся «беспрецедентной по своей жестокости атаке» со стороны палестинского радикального движения ХАМАС, несомненно имеет право на самооборону. В подобном ключе в ходе саммита СНГ высказался российский президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Президент России заявил, что решение палестино-израильского конфликта лежит в переговорах, целью которых станет создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, а также призвал к международной консолидации государств. «В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», — добавил он.

По словам Владимира Путина, Москва готова к «координации со всеми конструктивно настроенными партнерами» ради скорейшего прекращения огня.

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    Виктория Кондратьева
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