Путин заявил о праве Израиля на защиту после нападения ХАМАС

Путин: Израиль имеет право на самооборону после беспрецедентной атаки ХАМАС

Израиль, который подвергся «беспрецедентной по своей жестокости атаке» со стороны палестинского радикального движения ХАМАС, несомненно имеет право на самооборону. В подобном ключе в ходе саммита СНГ высказался российский президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Президент России заявил, что решение палестино-израильского конфликта лежит в переговорах, целью которых станет создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, а также призвал к международной консолидации государств. «В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», — добавил он.

По словам Владимира Путина, Москва готова к «координации со всеми конструктивно настроенными партнерами» ради скорейшего прекращения огня.