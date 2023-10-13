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17:08, 13 октября 2023Россия

Путин высказался о будущем вернувшихся в Россию релокантов

Путин о релокантах: судьба вернувшихся зависит от того, как они себя вели

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Судьба вернувшихся в Россию релокантов зависит от того, как они себя вели. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ, трансляцию которой вел Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Что ожидает того или другого человека при возвращении на Родину? Это тоже зависит от того, как он себя вел. Одно дело — нарушать закон, а другое дело — нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины», — пояснил он.

По словам главы государства, если в сознании подавляющего большинства человек вел себя аморально в отношении России, то, вернувшись в страну, он будет это чувствовать.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе. По его мнению, «необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшая связь с западными властями и спецслужбами».

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    Никита Абрамов
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