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02:00, 13 октября 2023Из жизни

Ресторатор установил в туалете скрытую камеру и снимал малолетних девочек

Фото: Possessed Photography / Unsplash

В США арестовали владельца ресторана из штата Северная Каролина, который установил в туалете заведения скрытую камеру. Об этом сообщает WBTV.

Под суд попал 47-летний Луиджи Карчати, ресторатор из города Моксвилл. Многочисленные свидетельства, указывающие на его правонарушения, местной полиции передала Оперативная группа по борьбе с интернет-преступлениями против детей Северной Каролины. Сведений оказалось достаточно, чтобы провести обыск дома у Карчати.

У мужчины изъяли четыре электронных устройства. Полученная с них информация позволила обнаружить скрытую камеру, которая вела съемку в женском туалете заведения. Карчати хранил и, видимо, распространял записи, на которых были запечатлены малолетние девочки, заходившие в туалет.

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На данный момент известно как минимум о 20 пострадавших, так как мужчине предъявлено 20 обвинений по статье о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних третьей степени. Карчати находится под стражей. Ему назначен залог в размере 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в США управляющие старшей школы из штата Делавэр попали под суд за распространение изображения оголенной груди ученицы. В центре скандала оказался директор учебного заведения Брэдли Лэйфилд и его заместитель Мэтью Джонс.

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    Никита Савин
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