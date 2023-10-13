Россиян предупредили об исчезновении вина из Испании и Италии

Fort: недорогое вино из Италии и Испании исчезнет из России

Россиян предупредили об исчезновении недорогих вин из Испании и Италии. На фоне увеличения ввозных пошлин напитки стоимостью до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра пропадут из магазинов, заявили представители виноторговой компании Fort, их слова приводит РИА Новости.

По словам исполнительного директора Fort Александра Липилина, почти двукратное увеличение (с 12,5 до 20 процентов) пошлин повлияло на сегмент недорогих тихих и игристых вин. Сейчас на полках стоит спиртное, которое ввезли в Россию до введения повышенных сборов. Скоро импортные вина из Италии, Испании и Франции будут продаваться только в дорогом сегменте, заявил эксперт.

Бюджетные вина из стран Европы, США и Австралии могут заменить напитки из Чили, Аргентины и ЮАР, заявила директор по импорту Fort Дарья Сологуб. Чили и ранее была одним из топ-5 поставщиков для России, и с долей на рынке в четыре процента являлась лидером среди стран Нового Света. Также производят множество интересных и недорогих напитков в ЮАР, при этом доставка продукции занимает всего 35-40 дней. добавила она.

С 1 августа и до конца 2023 года в России ввели повышенный сбор на алкоголь из «недружественных» стран. Пошлины увеличили почти в полтора раза — с 12,5 до 20 процентов. В правительстве объяснили решение «контрсанкциями» на действия западных государств, которые необходимы «для защиты отечественных производителей», а также чтобы не допустить значимого роста цен для потребителей.

После увеличения пошлин импорт вина в Россию сократился на 30 процентов год к году и на 32,5 процента к прошлому месяцу. Сильнее всего упали поставки напитков из Италии (минус 45 процентов) и Испании (минус 38 процентов). Как заявил руководитель WineRetail Александр Ставцев, напитки из Европы и США продолжают возить по инерции, а рост цен сдерживают складские запасы, однако вина из этих стран дешевле 500 рублей за бутылку постепенно исчезают с полок.