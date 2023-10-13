Пошлины на вино из «недружественных» России стран решили продлить

«Ъ»: повышенные пошлины на вина из «недружественных» стран продлят

В России продлят действие увеличенных пошлин на вина из «недружественных» стран, Об этом со ссылкой на близкий к правительству источник сообщает «Коммерсантъ».

Повышенный сбор на алкоголь из стран Европы, США и Австралии ввели с 1 августа 2023-го сроком до конца года. Пошлины увеличили почти в полтора раза, с 12,5 до 20 процентов. В кабмине объяснили решение «контрсанкциями» на действия западных государств и заявили, что идея прорабатывалась «для защиты отечественных производителей», а также чтобы не допустить значимого роста цен для потребителей

Уже в августа импорт всех вин сократился на 30 процентов год к году и на 32,5 процента к прошлому месяцу. Сильнее всего упали поставки напитков из Италии (минус 45 процентов) и из Испании (минус 38 процентов). По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, импорт тихих и игристых вин продолжается по инерции, и рост цен сдерживают складские запасы, однако увеличенные пошлины уже «вымывают» с полок магазинов напитки дешевле 500 рублей за бутылку. Компания будет сокращать закупки, так как россияне не будут покупать по 600 рублей вино, которое ранее стоило 350, добавил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Несмотря на индексацию пошлин, на рынке остается огромное количество импортного вина, поэтому правительству необходимо расширять протекционистские меры. Нужно продлить действие повышенного сбора, ввести квоты на ввоз зарубежного спиртного, субсидировать затраты на закладку питомников и продолжить компенсировать отечественным производителям повышенные акцизы, отметил президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Ранее российская Ассоциация виноградарей и виноделов предлагала не только увеличить пошлины на зарубежный алкоголь, но и полностью запретить поставки из «недружественных» стран. Эксперты предупредили, что в таком случае цены поднимутся до 700-1000 рублей, а спрос сместится в сторону сидра, пивных напитков, джин-тоников. Также за подорожанием импорта вырастет в цене и российское вино, так как конкуренция снизится.