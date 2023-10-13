Россияне жестоко избили мужчину из-за телефона стоимостью пять тысяч рублей

В Архангельской области осудят мужчину, который жестоко избил прохожего

В Архангельской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя областного центра, который жестоко избил мужчину ради кражи телефона стоимостью 5000 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Молодой человек проходит обвиняемым по двум статьям, среди которых 162 («Разбой») УК РФ. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В нападении вместе с ним участвовал 21-летний знакомый, дело которого выделено в отдельное производство.

По версии следствия, ночью 3 октября 2022 года обвиняемый и его собутыльник выпили и решили напасть на 39-летнего мужчину, с которым познакомились в баре. Разбойники захотели отобрать его телефон. Сначала один из них ударил пострадавшего рукой по голове и потребовал сообщить код разблокировки телефона. Опасаясь за свою жизнь, мужчина сделал это.

Забрав телефон, обвиняемые продолжили избивать его владельца в течение получаса. Каждый из них нанес не менее 100 ударов. После этого они оставили россиянина на улице и с похищенным телефоном скрылись с места преступления.

Ранее на 5-й Парковой улице на востоке Москвы сотрудники алкомаркета «Красное и Белое» жестоко избили мужчину, который посягнул на сухарики.