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15:35, 3 октября 2023Россия

В Москве сотрудники алкомаркета жестоко избили посягнувшего на сухарики мужчину

В Москве сотрудники алкомаркета избили ногами посягнувшего на сухарики мужчину

Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

На 5-й Парковой улице на востоке Москвы сотрудники алкомаркета «Красное и Белое» жестоко избили мужчину, который посягнул на сухарики. Об этом сообщил «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

По данным издания, покупатель пытался вынести пачку сухариков из магазина. Это заметили работники: мужчину схватили за шею, вытолкали на улицу и поколотили ногами.

На происходящее обратили внимание горожане и обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство») — сейчас следователи допрашивают очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения.

В сентябре сообщалось, что в Уфе вор напал на сотрудника магазина, попросившего его вернуть продукты и не красть их.

Пострадавший россиянин получил синяки, сломанный нос, гематомы на голове, спине и груди. Нападавшего объявили в розыск.

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    Анна Щербакова
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