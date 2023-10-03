В Москве сотрудники алкомаркета жестоко избили посягнувшего на сухарики мужчину

В Москве сотрудники алкомаркета избили ногами посягнувшего на сухарики мужчину

На 5-й Парковой улице на востоке Москвы сотрудники алкомаркета «Красное и Белое» жестоко избили мужчину, который посягнул на сухарики. Об этом сообщил «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

По данным издания, покупатель пытался вынести пачку сухариков из магазина. Это заметили работники: мужчину схватили за шею, вытолкали на улицу и поколотили ногами.

На происходящее обратили внимание горожане и обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство») — сейчас следователи допрашивают очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения.

В сентябре сообщалось, что в Уфе вор напал на сотрудника магазина, попросившего его вернуть продукты и не красть их.

Пострадавший россиянин получил синяки, сломанный нос, гематомы на голове, спине и груди. Нападавшего объявили в розыск.