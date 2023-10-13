Россиянин с перебинтованной головой жестоко избил знакомого и попал на видео

В Чите мужчина с перебинтованной головой жестоко избил знакомого в подъезде дома

В Чите мужчина с перебинтованной головой жестоко избил знакомого в подъезде дома на улице Томской. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На видеоролике видно, как мужчины — нападавший и пострадавший — оказываются в подъезде. Затем россиянин с бинтами на голове тащит по полу товарища, который находится без сознания. Последний, предположительно, уже избит. Через какое-то время оппонент наносит ногами удары лежащему по голове и лицу. На кадрах появляется девушка, которая пытается вмешаться в конфликт.

Позже выяснилось, что соседи также требовали прекратить драку в подъезде. Однако агрессор вытащил знакомого на улицу, где продолжил избиение.

Прекратить издевательства получилось только у сотрудников полиции. 22-летнего нападавшего доставили в СИЗО, пострадавший попал в больницу с сотрясением.

Ранее сообщалось, что жителя Архангельской области зверски избили из-за телефона стоимостью пять тысяч рублей.

