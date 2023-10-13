Российские войска уничтожили беспилотный катер ВСУ в Черном море

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотного катера ВСУ в Черном море

Российским войскам удалось уничтожить беспилотный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — пояснили в оборонном ведомстве. Точное место уничтожения названо не было.

Помимо того, добавили в Минобороны, за неделю средства противовоздушной обороны перехватили 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM, а также две противокорабельные ракеты «Нептун».

Ранее российские военные поразили на двух аэродромах склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В Минобороны уточнили, что склады противника находились на аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.