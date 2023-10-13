Российский полицейский потребовал 10 пачек сигарет в качестве взятки и попался

В Петербурге инспектор ДПС потребовал 10 пачек сигарет в качестве взятки

В Санкт-Петербурге инспектор ДПС потребовал у гражданина Узбекистана 10 пачек сигарет в качестве взятки. Об этом сообщает Baza.

Полицейский заверил иностранца, что у него нет регистрации. Мужчина пытался оспорить это обвинение и даже позвонил своему представителю, но силовик настаивал на своем. При этом инспектор забрал права узбека и обещал их вернуть только после того, как ему привезут 10 пачек сигарет с кнопкой.

В результате иностранец съездил на ближайшую заправку и купил сигареты, потратив на них две с половиной тысячи рублей. После этого силовик вернул ему права. Приезжий решил сообщить об инциденте в полицию. Там проверили, что данные мужчины пробивал инспектор, дежуривший в районе Пулково. Теперь ему грозит уголовное дело по статьям за мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала начальника ГИБДД Московского района по подозрению в получении взятки. По версии следствия, высокопоставленный гаишник помогал сервисам такси избегать штрафов на дороге, а те в ответ давали ему ездить на премиальных авто.