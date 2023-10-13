Уничтожение украинского состава с ГСМ под Авдеевкой попало на видео

RusVesna опубликовала кадры горящего после удара состава с ГСМ под Авдеевкой

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Российские военные уничтожили украинский состав с горюче-смазочными материалами (ГСМ) под Авдеевкой, кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на материалы канала «Весъ.рф».

Сообщается, что на видео попал пылающий после атаки железнодорожный состав на Авдеевском коксохимическом заводе, он горел много часов.

Военный корреспондент Евгений Лисицын в Telegram-канале уточнил, что поражен узел снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — вокзал в Очеретино. Через него проходил одна из дорог для снабжения авдеевского гарнизона.

Ранее глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на донецком направлении. Успеху способствовал огневой удар по позициям противника в районе Авдеевки, Северной, Очеретино, Новокалиново.

