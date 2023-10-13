Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:38, 13 октября 2023Бывший СССР

Уничтожение украинского состава с ГСМ под Авдеевкой попало на видео

RusVesna опубликовала кадры горящего после удара состава с ГСМ под Авдеевкой

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Российские военные уничтожили украинский состав с горюче-смазочными материалами (ГСМ) под Авдеевкой, кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на материалы канала «Весъ.рф».

Сообщается, что на видео попал пылающий после атаки железнодорожный состав на Авдеевском коксохимическом заводе, он горел много часов.

Военный корреспондент Евгений Лисицын в Telegram-канале уточнил, что поражен узел снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — вокзал в Очеретино. Через него проходил одна из дорог для снабжения авдеевского гарнизона.

Ранее глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на донецком направлении. Успеху способствовал огневой удар по позициям противника в районе Авдеевки, Северной, Очеретино, Новокалиново.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем

    В российском регионе обстреляли ферму с животными

    В США назвали превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи российское оружие

    Россиян предупредили о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ

    57-летняя Наталья Штурм раскрыла обхват талии

    Уничтожение украинского состава с ГСМ под Авдеевкой попало на видео

    Названы особенности используемых ХАМАС ракет

    В США сделали прогноза на погоню Овечкина за рекордом Гретцки

    В Уфу на вертолете доставили избитую на уроке девочку

    Экс-глава МИД Австрии предсказала длительность конфликта в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости