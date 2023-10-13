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14:24, 13 октября 2023Силовые структуры

Сотрудницу полиции в российском регионе заподозрили в хищении денег у коллег

В Нижнем Новгороде сотрудницу полиции заподозрили в хищении 400 тыс руб у коллег

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде сотрудницу полиции заподозрили в хищении 400 тысяч рублей у коллег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении женщины возбудили уголовно дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере») УК РФ. По версии следствия, с апреля 2019 года по октябрь 2023 годя фигурантка получила крупную сумму от коллег, находящихся в декрете. Женщина говорила им, что деньги были начислены якобы по ошибке и их необходимо вернуть. Однако в итоге почти полмиллиона были присвоены и потрачены.

Ранее сообщалось, что в Петербурге инспектор ДПС потребовал 10 пачек сигарет в качестве взятки.

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    Илона Палей
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