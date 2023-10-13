Стало известно о нарушении воздушного пространства Сирии дронами США

Кулить: беспилотники США три раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что США в Сирии за сутки три раза нарушили протоколы деконфликтации — были зафиксированы случаи нарушения сирийского воздушного пространства американскими беспилотниками. Слова контр-адмирала приводит РИА Новости.

Как отметил Кулить, за сутки со стороны такой называемой международной коалиции во главе с США зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также он сообщил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C американской коалиции.

В сентябре Вадим Кулить сообщал, что разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 американской коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в Сирии. По его словам, инцидент произошел во время совершения Ан-30 планового полета вдоль северной границы Сирии на высоте около 6 200 метров.