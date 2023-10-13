Третьеклассника с переломом шеи и путаным сознанием нашли на площадке Петербурга

«Фонтанка»: на юго-востоке Петербурга нашли третьеклассника с переломом шеи

На юго-востоке Санкт-Петербурга нашли третьеклассника с переломом шеи и путаным сознанием на детской площадке в микрорайоне Невский. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, девятилетний мальчик после уроков гулял в одиночестве на площадке. Его забрали в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом и травмой шеи.

Предварительно удалось установить, что ребенок мог упасть на металлический предмет. В каком состоянии сейчас находится школьник, издание информации не привело.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы мужчина вместе с сыном избили десятилетнего школьника на детской площадке.

Россиянин схватил и удерживал несовершеннолетнего, пока его сын наносил удары. Даже когда ребенок оказался на земле, житель Москвы не прервал потасовку. На крики ребенка прибежала его мать.

Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением головного мозга, травмой живота и синяками.