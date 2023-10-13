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14:10, 13 октября 2023Экономика

Цены на нефть выросли после ужесточения антироссийских санкций США

Цены на нефть превысили 89 долларов за баррель после ужесточения санкций США

Фото: Angus Mordant / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent выросла на 3,8 процента и составила 89,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте лондонской биржи ICE.

В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожал американский сорт нефти West Texas Intermediate (WTI). В моменте котировки фьючерсных контрактов на поставки этого вида сырья в ноябре росли на 4,1 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали планки в 86,28 доллара за баррель. Однако ближе к 14:05 по московскому времени цены на WTI незначительно снизились, до 85,91 доллара.

Прирост эталонных марок сырья произошел после ужесточения санкций США в отношении морских перевозок российской нефти. Ранее американские власти заблокировали два танкера — SCF Primorye, принадлежащий Lumber Marine, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), и Yasa Golden Bosphorus, владельцем которого является турецкая компания Ice Pearl Navigation. Причиной ввода новых ограничений стало нарушение вышеуказанными фирмами потолка цен на нефть, установленного странами «Большой семерки» (G7) и Австралией на уровне в 60 долларов за баррель.

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    Анатолий Акулов
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