Цены на нефть выросли после ужесточения антироссийских санкций США

Цены на нефть превысили 89 долларов за баррель после ужесточения санкций США

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent выросла на 3,8 процента и составила 89,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте лондонской биржи ICE.

В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожал американский сорт нефти West Texas Intermediate (WTI). В моменте котировки фьючерсных контрактов на поставки этого вида сырья в ноябре росли на 4,1 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали планки в 86,28 доллара за баррель. Однако ближе к 14:05 по московскому времени цены на WTI незначительно снизились, до 85,91 доллара.

Прирост эталонных марок сырья произошел после ужесточения санкций США в отношении морских перевозок российской нефти. Ранее американские власти заблокировали два танкера — SCF Primorye, принадлежащий Lumber Marine, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), и Yasa Golden Bosphorus, владельцем которого является турецкая компания Ice Pearl Navigation. Причиной ввода новых ограничений стало нарушение вышеуказанными фирмами потолка цен на нефть, установленного странами «Большой семерки» (G7) и Австралией на уровне в 60 долларов за баррель.