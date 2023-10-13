У россиян появится шанс узнать настоящую стоимость услуг управляющих компаний

«Парламентская газета»: УК предпишут обосновывать стоимость ремонта домов

Управляющим компаниям (УК) предпишут обосновывать собственникам стоимость ремонта домов. Об этом рассказали опрошенные «Парламентской газетой» эксперты.

Днем ранее Росстандарт утвердил ГОСТ «Услуги управления многоквартирными домами. Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества», который начнет действовать с 1 марта 2024 года. Документ призван оградить жильцов от недобросовестного поведения УК, которые не предоставляют им расчеты своих тарифов и вместо этого берут цифры «с потолка», угрожая собственникам перестать обслуживать их дом, если они не согласятся на предлагаемые организацией суммы. Помимо этого, ГОСТ позволит сделать взаимодействие жильцов и управляющих компаний более четким.

Специалисты также отметили, что благодаря новому ГОСТУ у россиян появился шанс узнать настоящую стоимость услуг управляющих компаний, занимающихся содержанием и ремонтом их домов. В соответствии с ним УК будут предоставлять собственникам техническое и экономическое обоснование всех работ, на которые они планируют тратить деньги. При этом организации будут соотносить необходимость того или иного обслуживания с возможностями платежей жильцов — размер платы с квадратного метра может зависеть от площади всех помещений дома и должен быть распределен равномерно в течение года.

Для обоснования размера тарифов по всем стандартам управляющим компаниям может даже потребоваться проведение платной технической экспертизы — в соответствии с ней обоснование получит более весомую доказательную базу по сравнению с осмотром «на глаз». Среди минусов нововведения эксперты выделили то, что оно не является обязательным к исполнению и применять его, скорее всего, будут добросовестные компании, предоставляющие подробные и обоснованные расчеты тарифов уже сейчас.

В марте стало известно, что в 2023 году жильцам домов в России дадут возможность контролировать расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Появление соответствующей функции в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) анонсировал глава Минстроя Ирек Файзуллин.