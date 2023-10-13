В ЛНР рассказали об использовании ВСУ танков более чем полувековой давности

Марочко: под Купянском ВСУ используют танки, которым более чем полвека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении используют танки более чем полувековой давности. Об этом с своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Синьковка украинские военные применили для сдерживания ВС России танк Т-55, который выпускался в СССР в 1959-1965 годах.

«По внешнему виду и поведению на поле боя, техника прошла капитальный ремонт и модернизацию», — отметил Марочко.