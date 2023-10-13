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08:55, 13 октября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об использовании ВСУ танков более чем полувековой давности

Марочко: под Купянском ВСУ используют танки, которым более чем полвека

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении используют танки более чем полувековой давности. Об этом с своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Синьковка украинские военные применили для сдерживания ВС России танк Т-55, который выпускался в СССР в 1959-1965 годах.

«По внешнему виду и поведению на поле боя, техника прошла капитальный ремонт и модернизацию», — отметил Марочко.

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    Алевтина Запольская
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