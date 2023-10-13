В МИД России прокомментировали призыв Израиля к палестинцам покинуть Газу

Замглавы МИД РФ Богданов: призыв Израиля покинуть Газу нарушает права человека

Призыв Израиля к палестинцам, живущим в секторе Газа, покинуть дома нарушает права человека. Об этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил журналистам, пишет корреспондент «Ленты.ру».

«Это мало кому понравится. Где же права человека?» — отметил дипломат.

На уточняющий вопрос журналистов, считает ли он, что это противоречит правам человека, Богданов ответил: «Да, конечно».

Ранее Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн предостерег госсекретаря США Энтони Блинкена от выселения или любых других попыток перемещения жителей Палестины в соседние страны в ответ на атаку ХАМАС.