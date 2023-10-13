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18:54, 13 октября 2023Силовые структуры

В Москве хозяин сброшенного на машины сейфа с наркотиками получил условный срок

В Москве хозяин сейфа с наркотиками, скинутого на машины, получил 4 года условно

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве 35-летний хозяин сейфа с наркотиками, скинутого из окна на машины, получил четыре года условно. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Мужчина пригласил к себе домой друга, с которым употребил кокаин, а на следующий день, не дожидаясь ухода гостя, отправился на работу. Оставшись один, товарищ попытался достать из сейфа наркотики, а когда сделать это не получилось, сбросил его из окна.

В результате сейф повредил несколько машин, на место приехали полицейские. О произошедшем мужчина узнал от арендодателя, однако домой из-за содержимого сейфа решил не возвращаться. Через несколько дней мужчина все же поехал в полицию. Сейф оказался деформированным, вскрывать его пришлось с помощью болгарки.

В нем сотрудники МВД нашли документы и 40 граммов кокаина. Их хозяин признался, что купил наркотики за 280 рублей для личного употребления.

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