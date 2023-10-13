В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Развожаев: в Черном море проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению

Громкие звуки, которые могли слышать жители Севастополя, связаны с тренировкой Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, флот в районе Северного мола проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). «Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря», — объяснил Развожаев.

В Черноморском флоте, в свою очередь, отчитались, что военнослужащие флота отработали задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге. По словам Развожаева, некоторые люди во время воздушной тревоги не понимают, куда им идти, и остаются на остановке до отбоя воздушной тревоги. Для водителей в Севастополе также разработали памятку по обеспечению безопасности, в которой говорится, где нельзя высаживать пассажиров во время воздушной тревоги.