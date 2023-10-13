Вооруженный россиянин вынес полмиллиона рублей из офиса банка и попал в розыск

В Петербурге полиция ищет мужчину, напавшего с оружием на офис банка

Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, который напал на офис банка с предметом, похожим на пистолет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, все произошло в пятницу, 13 октября. Утром мужчина пришел в офис банка и, угрожая оружием, заставил менеджера передать ему денежные средства в размере 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 72-летний пенсионер открыл стрельбу в отделении банка в Алтайском крае по просьбе мошенников.