Возлюбленная Тимати поделилась откровенным видео из спортзала

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась в сторис видео, на котором она предстала позирующей перед зеркалом в спортзале. На размещенных кадрах она запечатлена в облегающем черном костюме, оформленном глубоким декольте, и белых кроссовках. Видно, что на время посещения тренировки манекенщица решила отказаться от бюстгальтера.

При этом ее внешний вид дополнили объемные наушники, спортивные часы и браслет.

В июле мать Тимати Симона Юнусова высказалась об откровенных фото Валентины Ивановой. Женщина рассказала, что ее совершенно не смущают снимки девушки. «Валя — модель. У нее есть пикантные фотографии, но непристойными я бы их не назвала. Кстати, в жизни она достаточно скромна», — объяснила она.