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05:05, 14 октября 2023Среда обитания

Звезда сериала «Офис» купила роскошный особняк у российского миллиардера

Актриса Минди Калинг купила роскошный особняк в Беверли-Хиллз у Сергея Саркисова

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Звезда сериала «Офис» Минди Калинг купила роскошный дом в США у российского миллиардера. Об этом сообщает издание Robb Report.

Актриса заплатила 15 миллионов долларов (около 1,46 миллиарда рублей) за особняк в Беверли-Хиллз. Продавцом недвижимости стал предприниматель Сергей Саркисов. Выставив объект на продажу в начале 2023 года, он попросил за него чуть менее 17 миллионов долларов, однако позже согласился сделать внушительную скидку. Сам миллиардер приобрел дом в 2017 году за 16,2 миллиона долларов.

В двухэтажном особняке из кирпича, построенном в начале 1950-х годов, обустроены шесть спален и столько же ванных комнат. Его площадь составляет около 557,4 квадратных метра. Однако известно, что существует вероятность того, что этот дом будет снесен, и на его месте возведут более просторный дом метражом почти до 1,4 тысячи «квадрата».

На участке размером в 0,4 гектара есть теннисный корт и бассейн. Новой соседкой Калинг стала певица Тейлор Свифт.

В октябре стало известно, что Сильвестр Сталлоне продал свой особняк и потерял на этом деньги.

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    Полина Кислицына
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