В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Депутат Бессараб предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Российским семьям стоит разрешить покупать автомобили за счет материнского капитала, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такой способ использовать государственные выплаты она предложила в разговоре с «Лентой.ру».

Сегодня очень актуально для многодетных семей, и многодетные семьи просят об этом — предоставить возможность приобретения автомобиля. Мы думаем, что это может быть автомобиль отечественного производства Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Для многодетных очень важно, чтобы это был вместительный автомобиль отечественного производства. Вопрос только в том, сможет ли наш автопром поставлять такое количество автомобилей. И желательно, чтобы отпуск был по установленной цене завода-производителя, чтобы не допускать при продаже на вторичном рынке какого-либо мошенничества, мнимых сделок и таким образом обналичивания материнского семейного капитала. Важно, чтобы он пошел на пользу семьи, на пользу детей», — сказала депутат.

Сейчас российские семьи могут потратить материнский капитал, чтобы улучшить жилищные условия, в том числе погасить ипотеку. Также можно потратить деньги на товары и услуги для детей-инвалидов, вложить их в образование ребенка или оформить ежемесячную выплату. Кроме того, средства можно сохранить в качестве будущей пенсии мамы.

10 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что с 2024 года в России вырастет сумма маткапитала. Индексация составит 7,5 процента. Сумма маткапитала на первого ребенка таким образом составит почти 631 тысячу рублей, а на второго — около 834 тысяч, если семья не получала сертификат на первенца.