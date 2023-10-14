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05:51, 14 октября 2023Мир

В Польше допустили начало гражданской войны

Экс-президент Польши Валенса: в стране может начаться гражданская война из-за

Фото: Henry Romero / Reuters

В Польше может начаться гражданская война из-за парламентских выборов, полагает бывший президент Лех Валенса. Своим мнением он поделился в интервью изданию Point.

По его словам, сейчас ситуация в стране серьезная, поэтому не исключен риск дальнейшей эскалации. «В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — отметил Валенса.

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