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02:00, 14 октября 2023Мир

Госдеп попросил дипломатов воздержаться от трех фраз при обсуждении Газы

Huffpost: Госдеп США попросил дипломатов не говорить о деэскалации в Газе

Фото: Michael Reynolds / Globallookpress.com

Госдепартамент США призывает дипломатов, которые работают над вопросами Ближнего Востока, не использовать ряд фраз при обсуждении Газы с прессой. Об этом сообщает HuffPost со ссылкой на внутреннюю переписку.

Уточняется, что ведомство просит воздержаться от публичных высказываний о том, что США хотели бы видеть меньше насилия. «Высокопоставленные чиновники не хотят, чтобы материалы для прессы включали три конкретные фразы: "деэскалация/прекращение огня", "прекращение насилия/кровопролития" и "восстановление спокойствия"», — говорится в материале.

Сообщается, что об этом Госдеп попросил в связи с усилением атак Израиля против Газы. По данным издания, соответствующие письма были отправлены дипломатам спустя несколько часов после того, как Тель-Авив призвал жителей в северной части Газы эвакуироваться.

В пятницу, 13 октября, Армия обороны Израиля призвала гражданских лиц покинуть сектор Газа или перебраться в его южную часть. Так, израильские военные готовят наземную операцию и уже сосредоточили танковые подразделения на границе с Газой, в которой сейчас проживает более миллиона мирных палестинцев.

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