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06:50, 14 октября 2023Экономика

В Австралии предупредили о новом друге Путина

Экономист Сайкал: Саудовская Аравия и Россия твердо контролируют нефтяной рынок
СюжетСаммит G20

Фото: Vasily Fedosenko /Reuters

Потребителей нефти ждут трудные времена до тех пор, пока Россия и Саудовская Аравия контролируют нефтяной рынок. Об этом предупредил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для журнала Strategist.

Он обратил внимание, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сделал выбор в пользу укрепления отношений с Китаем и Россией. В частности, он по-дружески общался с президентом России Владимиром Путиным во время саммитов «Большой двадцатки» (G20). Это, подчеркнул эксперт, позволило бен Салману быть в состоянии отразить давление Вашингтона, когда это потребуется.

Сайкал отметил, что ранее Москва и Эр-Рияд успешно добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне доверия между Москвой и Эр-Риядом в ОПЕК+. По его словам, российская сторона прислушивается к мнению Саудовской Аравии. «Потому что нет стремления надуть, обмануть, есть стремление прийти к общему решению», — отметил глава государства.

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