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10:25, 14 октября 2023Экономика

Глава крупнейшего банка США предупредил о самом опасном времени за десятилетия

Глава JPMorgan Даймон заявил о самом опасном времени за последние десятилетия

Фото: Marco Bello / Reuters

Украинский конфликт и боевые действия между Израилем и движением ХАМАС могут иметь длительные и серьезные последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и международных отношений. С таким предположением гендиректор JPMorgan Джейми Даймон выступил в опубликованном отчете за третий квартал.

«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру последствий», — заявил глава банка.

Ранее Даймон сообщал о наблюдаемом крупнейшем со времен Второй мировой войны геополитическом кризисе. При этом он назвал фактор усиления геополитической нестабильности главным риском для глобальной экономики, затмевающим по своему влиянию высокую инфляцию и вероятность рецессии в США.

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    Алевтина Запольская
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