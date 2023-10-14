Глава крупнейшего банка США предупредил о самом опасном времени за десятилетия

Глава JPMorgan Даймон заявил о самом опасном времени за последние десятилетия

Украинский конфликт и боевые действия между Израилем и движением ХАМАС могут иметь длительные и серьезные последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и международных отношений. С таким предположением гендиректор JPMorgan Джейми Даймон выступил в опубликованном отчете за третий квартал.

«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру последствий», — заявил глава банка.

Ранее Даймон сообщал о наблюдаемом крупнейшем со времен Второй мировой войны геополитическом кризисе. При этом он назвал фактор усиления геополитической нестабильности главным риском для глобальной экономики, затмевающим по своему влиянию высокую инфляцию и вероятность рецессии в США.