В Китае заявили о распространении в США идеи о войне с Москвой и Пекином

GT: в США распространяется идея об одновременной ядерной войне с Россией и КНР

В американском правительстве распространяется идея о возможности одновременной ядерной войны с Россией и Китаем, пишет китайская газета Global Times (GT).

По словам авторов материала, об этом свидетельствует доклад межпартийной комиссии конгресса. «Этот доклад заставляет нас думать, что "стратегический кошмар" проникает в политическую повестку США», — отмечают они, подчеркивая, что при этом власти страны не беспокоятся из-за этого должным образом.

Издание уточняет, в докладе содержится призыв к модернизации и активному наращиванию ядерной триады, включая развертывание новых ракет. Вашингтон разгоняет гонку ядерных вооружений, несмотря на то, что провоцирование конфликта ядерных держав является безумием, подытожили авторы.