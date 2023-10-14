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16:33, 14 октября 2023Бывший СССР

В США рассказали о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на украинский конфликт

MWM: Зеленского вынудят на переговоры с Россией из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден сесть за стол переговоров с Россией из-за обострения конфликта Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом высказались в издании Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что ситуация на Ближнем Востоке сильно повлияет на дальнейшее развитие конфликта между Россией и Украиной. «Поскольку украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими, нападение ХАМАС может серьезно подорвать способность Киева продолжать боевые действия», — заявил автор статьи, отметив, что на фоне провального контрнаступления Вооруженных сил Украины Запад стал меньше поддерживать Украину. Вместе с тем желающий уничтожить ХАМАС и готовящийся к масштабной военной кампании Израиль явно нуждается в серьезной помощи от США, сказано в тексте.

В результате этого у США, считают в MWM, благодаря единовременным обострению конфликта на Ближнем Востоке и растущим противоречиям относительно необходимости помогать Украине, возникает пространство для маневра. За счет этого «перераспределения» внимания и помощи в сторону Израиля у западных стран появится возможность сохранить лицо и при этом урезать финансовую помощь Киеву, тем самым вынудив его на переговоры с Москвой.

В октябре американский журналист Стивен Гарднер заявил, что Вашингтон испугался истощающей их ресурсы и казну войны на два фронта из-за ситуации с Украиной и Израилем.

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    Полина Кислицына
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