Кадыров обвинил Запад в лишении палестинцев спокойной жизни

Глава Чечни Кадыров заявил, что Запад лишает палестинцев спокойной жизни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обвинил Запад в том, что он лишает палестинцев спокойной жизни и не брезгует противоречивыми заявлениями.

Политик отметил, что западные страны считают оккупацией проводимую Россией специальную военную операцию, однако называют оправданной и необходимой мерой «захват и присвоение евреями палестинских земель».

«Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо Запада», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что если бы руководители других стран имели такое же отношение к мусульманам, как и президент России Владимир Путин, то «мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии, когда мировое сообщество боится озвучить неправомерные действия Израиля, длящиеся больше полувека».