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21:12, 14 октября 2023Россия

Кадыров обвинил Запад в лишении палестинцев спокойной жизни

Глава Чечни Кадыров заявил, что Запад лишает палестинцев спокойной жизни
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обвинил Запад в том, что он лишает палестинцев спокойной жизни и не брезгует противоречивыми заявлениями.

Политик отметил, что западные страны считают оккупацией проводимую Россией специальную военную операцию, однако называют оправданной и необходимой мерой «захват и присвоение евреями палестинских земель».

«Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо Запада», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что если бы руководители других стран имели такое же отношение к мусульманам, как и президент России Владимир Путин, то «мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии, когда мировое сообщество боится озвучить неправомерные действия Израиля, длящиеся больше полувека».

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    Марина Совина
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