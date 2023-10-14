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15:32, 14 октября 2023Россия

Кадыров вспомнил о словах Путина на похоронах отца

Глава Чечни Кадыров заявил, что Путин всегда относился уважительно к мусульманам

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об отношении российского президента к исламу и вспомнил его слова во время похорон Ахмата Кадырова. Своими мыслями глава российского региона поделился в Telegram.

Кадыров указал, что Путин всегда уважительно относился к его вероисповеданию, поэтому каждый мусульманин, проживающий в России, обязан защищать государство. Также глава Чечни рассказал об эпизоде, когда встретился с Путиным на похоронах своего отца. «Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям Священного Корана, продолжая путь Ахмата-Хаджи. Очень показательный эпизод», — написал он.

Помимо этого, по словам Кадырова, Путин пообещал найти «достойное место в Кремле» для экземпляра священной книги Коран, который ему подарили в ходе визита в дагестанский Дербент. «Что еще нужно нам, мусульманам России, если государством управляет чтущий Ислам человек, защищающий Писание и религию от любых нападок?» — задался вопросом Кадыров.

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В заключение глава российского региона делает вывод, что если бы руководители других стран имели такое же отношение к мусульманам, как и Путин, то «мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии, когда мировое сообщество боится озвучить неправомерные действия Израиля, длящиеся больше полувека». Он также упрекнул западные страны в распространении двойных стандартов, когда их руководители заявляют, что «захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения -- оправданная и необходимая мера».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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