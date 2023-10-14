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22:19, 14 октября 2023Мир

Кандидат в президенты США посоветовал «проваливать» из страны всем недовольным

Кандидат в президенты США посоветовал всем недовольным «проваливать» из страны
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис посоветовал «проваливать» из страны всем недовольным людям. Видео с заявлением политика опубликовано на его странице в социальной сети Х.

«На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны», — сказал он.

По мнению Десантиса, необходимо лишать разрешения находиться в Соединенных Штатах всех, кто «не разделяет ценности» этой страны. Он добавил, что это должно касаться как людей, которые незаконно проникли в страну, так и тех иностранцев, которые находятся на территории США легально.

Ранее Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО, заявив, что членство Киева в блоке не входит в интересы Вашингтона. По его мнению, Соединенные Штаты не должны давать Украине карт-бланш, если только Киев не использует возможности для завершения конфликта.

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    Марина Совина
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