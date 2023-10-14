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16:02, 14 октября 2023Из жизни

Мужчина выиграл 9,8 миллиона рублей в лотерею в свой день рождения

В США мужчина купил два лотерейных билета в день рождения и выиграл $100 тысяч

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Житель США из штата Миссури выиграл в лотерею 100 тысяч долларов (около 9,8 миллиона рублей) в свой день рождения. Об этом сообщает UPI.

Удача улыбнулась мужчине из города Буффало, который позже признался, что праздник выдался у него «довольно удивительным». Именинник купил два лотерейных билета моментального розыгрыша в магазине в качестве подарка себе. Когда он стер защитный слой на одном из них, оказалось, что он стал обладателем крупной суммы.

Американец решил сделать сюрприз жене и позвонил ей, однако та сначала отказалась верить в выигрыш. «Она такая: "Да ты шутишь! Ты точно шутишь!" Это был замечательный день рождения», — поделился воспоминаниями победитель и добавил, что супруга поверила ему только после того, как лично проверила билет в мобильном приложении.

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Мужчина пока не знает, как именно потратить всю полученную сумму, однако часть ее пойдет на оплату семейного отдыха.

Ранее сообщалось, что в США определился обладатель джекпота лотереи Powerball в 1,76 миллиарда долларов. Устроители объявили вечером в среду, 11 октября, что победителем стал участник розыгрыша из штата Калифорния.

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    Никита Савин
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