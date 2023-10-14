Моди сообщил о готовности принять Путина в Индии

Матвиенко сообщила, что Моди был бы рад принять Путина в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди был бы рад принять президента России Владимира Путина в стране. Об этом по итогам встречи с Моди сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Политик рассказала, что переговоры с индийским премьером были короткие, но крайне содержательные. «Я передала привет Владимира Владимировича Путина, его наилучшие пожелания», — поделилась она.

Матвиенко также отметила готовность Москвы к дальнейшему углублению российско-индийских отношений в разных сферах.

Ранее индийский посол в Москве Паван Капур допустил, что встреча Путина и его индийского коллеги Моди возможна в текущем году. «Это обсуждается. Идут обсуждения на высоком уровне», — заявил он.