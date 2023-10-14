На Украине объяснили проблемы в отношениях с Польшей

В МИД Украины объяснили проблемы в отношениях с Польшей предстоящими выборами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил проблемы в отношениях с Варшавой предстоящими выборами в польский парламент. Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

По мнению министра, ситуацию не стоит драматизировать, по крайней мере до 15 октября, когда выборы состоятся — это связано с тем, что власти вынуждены в настоящее время учитывать настроения избирателей.

«Тот, кто внутри Польши правильно использует тему Волыни и тему зерна, получит больше голосов. Такая их внутренняя логика», — пояснил Кулеба и добавил, что историю с зерном можно назвать «очень плохой, но не стратегической».

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша прекрасно обойдется без дружбы с Украиной и не будет заставлять Киев выстраивать добрые отношения.

Тема зерна осложнила отношения Украины и Польши. 15 сентября Еврокомиссия не продлила введенное ранее временное эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Однако Польша, как Венгрия и Словакия, объявила об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.