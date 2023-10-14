На Украине приготовились к проблемам с интернетом из-за блэкаута

Минцифры Украины: 60% абонентов могут остаться без интернета из-за блэкаута

Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, в связи с чем у многих граждан могут возникнуть проблемы с интернетом. Об этом изданию Liga.Tech сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик.

По его словам, в настоящее время лишь 37 процентов абонентов имеют подключение к интернет-сетям, которые устойчивы к длительным блэкаутам. Таким образом, свыше 60 процентов могут остаться без доступа к глобальной сети.

Мацик признался, что избежать проблем со связью в стране не удастся, несмотря на то что многие телеком-компании закупили генераторы и аккумуляторы. При этом наиболее критическая ситуация наблюдается в Киеве. Чиновник порекомендовал гражданам самостоятельно позаботиться об электропитании Wi-Fi-роутеров и приобрести источники бесперебойного питания.

Ранее глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии. По его словам, Украина вступает «в сложный осенне-зимний период».