Венгрия отказалась одобрять переговоры об Украине в ЕС из-за проблем Закарпатья

Сийярто: Будапешт не одобрит переговоры об Украине в ЕС из-за проблем Закарпатья

Будапешт не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Европейский союз (ЕС) до тех пор, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Об этом сообщил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, принятие нового закона об образовании на Украине привело к тому, что в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нем лишь частично. Сложившуюся ситуацию глава МИД Венгрии назвал неприемлемой и противоречащей европейским нормам. Он уточнил, что количество занятий на венгерском языке снижается до уровня «между 20 процентами и 40 процентами».

Сийярто подчеркнул, что данное решение венгерских властей не связано с текущим конфликтом на Украине. Он пояснил, что положение венгров на Украине ухудшается в 2015 года.

Подобные заявления ранее делал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.