Палестина отвергла возможность переговоров с Израилем

Посол Палестины в РФ Нофаль: нет никаких оснований для переговоров с Израилем

Никаких оснований для переговоров с Израилем не существует, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Его цитирует ТАСС.

«О каких переговорах может быть речь? Сначала нужно остановить убийства, войну, помогать людям, а потом можно посмотреть, есть ли возможности», — сказал дипломат.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.