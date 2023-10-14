Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:01, 14 октября 2023Мир

Президент ЮАР выразил солидарность с народом Палестины

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил солидарность с народом Палестины

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил солидарность с народом Палестины. Лидера южноафриканской республики цитирует телеканал TRT Afrika.

«Как общество, которое боролось против репрессивной системы апартеида, мы выражаем солидарность с народом Палестины», — сказал Рамафоса, выразив соболезнования всем израильтянам и палестинцам, «пострадавшим в результате захлестнувших Ближний Восток зверств».

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о недопустимой гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели 16 россиян при атаке ХАМАС на Израиль. Кто они?

    Стало известно о планах ЦАХАЛ добраться до «сердца» Газы в ходе операции

    Посольство РФ выразило Швейцарии протест из-за осквернения мемориала

    Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством

    На Украине заявили о деморализации солдат ВСУ из-за неудачного контрнаступления

    В Турции опровергли заявления о миллиардном газовом долге перед Россией

    Раскрыта средняя стоимость посуточной аренды жилья в Москве

    Кадыров обвинил Запад в лишении палестинцев спокойной жизни

    Тренер Ларионов назвал преступлением качество клюшек в матчах

    Президент ЮАР выразил солидарность с народом Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости