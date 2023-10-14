Президент ЮАР выразил солидарность с народом Палестины

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил солидарность с народом Палестины

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил солидарность с народом Палестины. Лидера южноафриканской республики цитирует телеканал TRT Afrika.

«Как общество, которое боролось против репрессивной системы апартеида, мы выражаем солидарность с народом Палестины», — сказал Рамафоса, выразив соболезнования всем израильтянам и палестинцам, «пострадавшим в результате захлестнувших Ближний Восток зверств».

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о недопустимой гуманитарной ситуации в секторе Газа.

