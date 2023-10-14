Путин объяснил утрату лидерства стран «золотого миллиарда»

Путин: страны «золотого миллиарда» теряют свои позиции в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что международные отношения в мире переживают необратимые перемены. По его мнению, страны «золотого миллиарда» по объективным причинам утрачивают свои позиции. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

Как отметил президент, эти необратимые перемены, в первую очередь, связаны с тенденциями в области мировой экономики. «Потому что это база, за которой следует все остальное. А тенденции такие, что страны так называемого "золотого миллиарда" постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают», — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Также глава государства указал, что при этом в странах глобального Юга и Азии увеличиваются объемы производства. «Тенденция экономического роста и могущества стран Азии и другого мира сохраняется. Причем это объективный процесс. От этого уже никуда не деться. А за ним следует формирование многополярной системы», — подчеркнул Путин.

В сентябре, выступая на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», Владимир Путин раскритиковал современную мировую финансовую систему. По его словам, она обслуживает «золотой миллиард».