Стало известно об успехе российских сил на донецком и южно-донецком направлениях

Минобороны РФ: российская армия отразила атаку ВСУ на донецком направлении

Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и нанесла удар по позициям противника на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ», — указали в Минобороны.

Кроме того, что на южно-донецком направлении группировка войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ. При этом потери украинской армии за минувшие сутки составили 185 человек на донецком направлении и 170 — на южно-донецком.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения российской группировки войск с помощью авиаударов и огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й бригады ВСУ в районе Работино.