Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 14 октября 2023Россия

Стало известно об успехе российских сил на донецком и южно-донецком направлениях

Минобороны РФ: российская армия отразила атаку ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и нанесла удар по позициям противника на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ», — указали в Минобороны.

Кроме того, что на южно-донецком направлении группировка войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ. При этом потери украинской армии за минувшие сутки составили 185 человек на донецком направлении и 170 — на южно-донецком.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения российской группировки войск с помощью авиаударов и огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й бригады ВСУ в районе Работино.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Крымский мост полностью восстановили

    Врач объяснила важность завтрака для здоровья

    Тысячи медиков обучили работать с неизлечимо больными пациентами в Москве

    Названы округа Москвы с наибольшим количеством советского жилья

    Стало известно об успехе российских сил на донецком и южно-донецком направлениях

    Раскрыты подробности полета российского Ту-142 на разведку в Арктику

    Раскрыта история «убогого» места в центре Москвы

    В Минобороны сообщили о ликвидации украинской ДРГ под Харьковом

    Ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола

    Палестина заявила об отказе Израиля пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости